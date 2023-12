Chalice Mining Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die australische Bergbaugesellschaft Chalice Mining hat in den letzten Wochen vermehrt positive Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Dies zeigt sich auch in einem positiven Stimmungsbarometer unter Marktteilnehmern. Die Aktie erhält daher eine positive Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chalice Mining jedoch deutlich unter dem Branchendurchschnitt, nämlich um 6,84 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Auch im Branchenvergleich fällt die Performance der Chalice Mining-Aktie negativ aus. Mit einer Rendite von -75,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt das Unternehmen mehr als 61 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,81 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,71 AUD liegt, was zu einer Distanz zum GD200 von -64,45 Prozent führt, was wiederum zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Chalice Mining aufgrund dieser Bewertungen als "Neutral" eingestuft.

Chalice Mining kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chalice Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chalice Mining-Analyse.

