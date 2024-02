Chakana Copper Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Chakana Copper zeigt eine Rendite von -52,63 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Materialien" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite von -19,64 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt Chakana Copper um 32,99 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Chakana Copper im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chakana Copper eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als positiv bewertet, da der GD200 bei 0,05 CAD liegt, während der Kurs der Aktie (0,09 CAD) um +80 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 CAD zeigt eine Abweichung von +50 Prozent, was zu einer positiven Bewertung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Chakana Copper daher ein Rating von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse.