Chakana Copper Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Vergleich des Aktienkurses von Chakana Copper mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Materialien" zeigt eine Rendite von -52,63 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite mit 29,98 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Chakana Copper im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Chakana Copper-Aktie bei 0,05 CAD liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 0,075 CAD aus dem Handel, was einen Abstand von +50 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,07 CAD und einer Differenz von +7,14 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chakana Copper-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,17 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Chakana Copper-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.