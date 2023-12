Chacha Food Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Chacha Food in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu dieser Einschätzung führte.

Bezogen auf die Branchenvergleich Aktienkursperformance zeigt sich, dass Chacha Food mit einer Rendite von -15,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors schlechter abschneidet. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,3 Prozent, wobei Chacha Food mit -10,34 Prozent auch hier hinter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chacha Food-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 75 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf einer erweiterten Basis (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 55, was dazu führt, dass die Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" ausfällt.

Des Weiteren ergibt sich aus der technischen Analyse, dass der Schlusskurs der Chacha Food-Aktie am letzten Handelstag mit 35,72 CNH um 9,16 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dadurch wird die Aktie charttechnisch mit "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt mit 35,57 CNH nahe am letzten Schlusskurs, wodurch auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält Chacha Food daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.