Chacha Food Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den RSI ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Chacha Food heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Chacha Food weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 80,06, was darauf hindeutet, dass Chacha Food überkauft ist und daher im Gegensatz zum RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Chacha Food in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 2,62 Prozent liegt Chacha Food nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Chacha Food mit -15,64 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,38 Prozent, wobei Chacha Food mit -15,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

