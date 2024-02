Chacha Food Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens Chacha Food gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Fundamentaldaten des Unternehmens ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chacha Food derzeit bei 20. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV in der "Nahrungsmittel"-Branche bei 0. Somit kann festgestellt werden, dass Chacha Food aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chacha Food-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 37,14 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,23 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,53 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung für den GD200. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aktuell 33,54 CNH, was einer Abweichung von -0,92 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt sich, dass Chacha Food mit einer Rendite von -31,3 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 10 Prozent darunter liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche hatte eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -21,17 Prozent, wobei Chacha Food mit 10,12 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.