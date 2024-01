Chaarat Gold Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chaarat Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,53 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,625 GBP liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -13,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 5,7 GBP, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (-1,32 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für die Chaarat Gold-Aktie somit ein insgesamt "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chaarat Gold. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Chaarat Gold daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für die Chaarat Gold vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 5,625 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1144,44 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 70 GBP. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, sodass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Chaarat Gold liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Chaarat Gold weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Rating für das Chaarat Gold-Wertpapier in diesem Abschnitt.

