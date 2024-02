Chaarat Gold Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Chaarat Gold: Analyse zeigt gemischte Signale

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Chaarat Gold wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Chaarat Gold in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende liegt Chaarat Gold mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,51 %) niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Analystenbewertung von Chaarat Gold zeigt eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers von "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 1233,33 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Chaarat Gold.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale, da der Schlusskurs der Chaarat Gold-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Chaarat Gold, basierend auf den verschiedenen Analysen.