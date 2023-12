Chaarat Gold Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Chaarat Gold Aktie wird als überwiegend positiv eingestuft. Dies ergab eine Analyse der sozialen Medien durch unsere Analysten, die harte Faktoren wie Bilanzdaten sowie weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Chaarat Gold in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer positiven Bewertung für die Aktie führt.

Die Analysten schätzen die Chaarat Gold Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen überwiegend positiv, mit einer durchschnittlichen Kurszielprognose von 70 GBP, was einer Erwartung von 1144,44 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Chaarat Gold zeigten in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Diskussionsstärke, die keine signifikanten Unterschiede aufweist. Insgesamt erhält Chaarat Gold daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Chaarat Gold Aktie aufgrund des aktuellen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen neutralen Stand, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

