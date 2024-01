Chaarat Gold Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "National Graphite":

In den letzten Wochen gab es bei Chaarat Gold keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten für Chaarat Gold 1 mal die Einschätzung "Gut" und 0 mal die Einschätzung "Neutral" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 5.875 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1091,49 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 70 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Chaarat Gold mit einer Rendite von -44,95 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Chaarat Gold mit -16,23 Prozent um 28,73 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

