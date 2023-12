Chaarat Gold Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Chaarat Gold war in den letzten Tagen neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Chaarat Gold daher als "neutral" eingestuft, was die Anlegerstimmung betrifft.

Der Aktienkurs von Chaarat Gold hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 26,3 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -18,66 Prozent, und Chaarat Gold liegt aktuell 26,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Chaarat Gold derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -8,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen ebenfalls als "schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Chaarat Gold. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des Unternehmens als "neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Chaarat Gold in Bezug auf die Anlegerstimmung, den Aktienkurs, die Dividende und das allgemeine Sentiment.

