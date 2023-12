Chaarat Gold Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung der Anleger bei Chaarat Gold ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Bewertungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die zur weiteren Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, und es wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Chaarat Gold-Aktie beträgt 6,3 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt mit 6,15 GBP auf ähnlichem Niveau (-2,38 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Chaarat Gold daher eine "neutral" Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 5,33 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+15,38 Prozent). Dies führt zu einer "gut" Bewertung für Chaarat Gold auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chaarat Gold-Aktie hat einen Wert von 49 und erhält daher eine "neutral" Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer "neutral" Einstufung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "neutral"-Rating für Chaarat Gold.

Die Analysteneinschätzung für Chaarat Gold in den letzten zwölf Monaten ergibt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt einem "gut"-Rating entspricht. Für die Chaarat Gold-Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 70 GBP angegeben, was einer "gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie aus Analystensicht eine "gut"-Empfehlung.