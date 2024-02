Ch Offshore Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung der Anleger bei Ch Offshore in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ch Offshore im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 22,3 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Ch Offshore hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 12,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,75 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ch Offshore-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine schlechte Dividendenrendite, eine Underperformance im Branchenvergleich und eine negative technische Analyse für Ch Offshore.