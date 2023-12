Ch Offshore Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "CAE":

Die technische Analyse der Ch Offshore-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,07 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,069 SGD liegt somit auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von -1,43 Prozent. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,07 SGD, was ebenfalls einer Abweichung von -1,43 Prozent entspricht. Daher wird die Ch Offshore-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Ch Offshore in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ch Offshore in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Im Branchenvergleich erzielte Ch Offshore in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,53 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,66 Prozent für Ch Offshore. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.