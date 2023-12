Cf Acquisitionviii Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "BurTech Acquisition Corp":

Die Xbp Europe-Aktie wird von den Analysten derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 12,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7 USD liegt, was einer Abweichung von -43,09 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 14,46 USD über dem letzten Schlusskurs von 7 USD, was einer Abweichung von -51,59 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Xbp Europe-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Xbp Europe beträgt aktuell 84,59 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass Xbp Europe derzeit positiv bewertet wird. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Xbp Europe festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.