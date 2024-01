Ceylon Graphite Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Ceylon Graphite zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,06 CAD, während der Aktienkurs bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,04 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von jeweils 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger wird auch als neutral bewertet, da die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren und in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ceylon Graphite in der technischen Analyse, im Anlegerverhalten und im Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft wird.

