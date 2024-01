Ceylon Graphite Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von Ceylon Graphite hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um -46,15 Prozent verringert, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -11,04 Prozent verzeichnete, liegt Ceylon Graphite mit einer Rendite von -46,15 Prozent um 35,12 Prozent darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Ceylon Graphite keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist, und es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen gab. Daher erhält Ceylon Graphite in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ceylon Graphite liegt der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis bei 50 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Ceylon Graphite daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ceylon Graphite-Aktie mit -33,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,06 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Ceylon Graphite-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.