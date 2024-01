Ceylon Graphite Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ceylon Graphite-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Ceylon Graphite-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ceylon Graphite besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen die Diskussionen vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Ceylon Graphite im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der "Metalle und Bergbau"-Branche schlecht ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Ceylon Graphite durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfährt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.