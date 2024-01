Ceylon Graphite Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Ceylon Graphite-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 CAD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,04 CAD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen einen Wert von 0,04 CAD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese 0 Prozent beträgt und somit 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent (Branche: Metalle und Bergbau) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ceylon Graphite-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass die Anleger eine positive Haltung gegenüber der Aktie haben.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Ceylon Graphite in den letzten 12 Monaten um -46,15 Prozent liegt, was mehr als 36 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" ist. Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt bei -10,33 Prozent, womit die Aktie von Ceylon Graphite um 35,83 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.