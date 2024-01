Cewe Stiftung ist zurück!

Der Aktienkurs von Cewe Stiftung & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 1,45 Prozent, was eine Outperformance von +15,45 Prozent für Cewe Stiftung & bedeutet. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 5,1 Prozent, wobei Cewe Stiftung & um 11,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte Cewe Stiftung & über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cewe Stiftung & mit 12,72 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (37,55), was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentaler Perspektive ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cewe Stiftung & liegt bei 26,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt keine eindeutige Einstufung, daher wird Cewe Stiftung & in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Cewe Stiftung & aufgrund der Überperformance und der Unterbewertung eine positive Bewertung, obwohl das Sentiment und der Buzz der Aktie als unterdurchschnittlich eingestuft werden.