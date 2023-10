Cewe Stiftung: Potenzial von fast 38% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Nach Einschätzung einiger Analysten ist die Cewe Stiftung-Aktie derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +37,88% vom aktuellen Wert entfernt.

• Die Aktie von Cewe Stiftung legte am 05.10.2023 um +0,23% zu.

• Das Kurspotenzial beträgt aktuell 37,88%.

• Der Guru-Rating-Wert bleibt mit 4,50 unverändert.

Gestern konnte die Cewe Stiftung-Aktie an der Börse eine positive Entwicklung von +0,23% verzeichnen. Damit stieg das Ergebnis in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – auf insgesamt +1,02%. Daher scheint der Markt momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung möglicherweise überraschend für einige Bankanalysten war, gibt es keinen Zweifel daran, dass die allgemeine Stimmung positiv ist.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel bei der Cewe Stiftung-Aktie bei...