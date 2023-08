Cewe Stiftung: Potenzial von fast 29% zum Kursziel - 122,40 EUR

Die Aktie des Fotodienstleisters Cewe Stiftung steht nach Ansicht von Analysten derzeit nicht auf dem richtigen Preisniveau. Das wirkliche Kursziel liegt um +28,98% über dem aktuellen Kurs.

• Am 04.08.2023 stieg die Aktie um +2,26%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 122,40 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 4,45

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Cewe Stiftung am Finanzmarkt um +2,26% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen – einer ganzen Woche – ergab sich ein Plus von insgesamt +0,96%. Der Markt scheint momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für Cewe Stiftung beträgt nunmehr 122,40 EUR.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten lautet: das mittelfristige Ziel...