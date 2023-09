Cewe Stiftung: Potenzial von +40,56% - Kursziel bei 122,71 EUR

Die Aktie von Cewe Stiftung verzeichnete am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,57%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte sie einen Gesamtrückgang von -3,00%, was die Marktlage pessimistisch erscheinen lässt. Die Analysten hingegen teilen diese Einschätzung nicht.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Cewe Stiftung bei 122,71 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten, ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von +40,56%.

Von insgesamt elf gefragten Experten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und vier weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Nur ein Experte gibt eine neutrale Bewertung ab (“halten”). Das Guru-Rating bleibt laut Analyse bei 4,45 unverändert hoch.

Aus dieser Einschätzung der Analysten ergibt sich aktuell eine positive Situation für Investoren mit einem...