Cewe Stiftung: Potenzial von +39,28% laut Analysten

Cewe Stiftung konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,11% erzielen. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Kursentwicklung auf insgesamt +1,61%. Der Markt zeigt sich aktuell recht optimistisch.

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass Cewe Stiftungs Aktie mittelfristig ein Kursziel in Höhe von 122,71 EUR erreichen kann. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +39,28% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Prognose nach dem jüngsten positiven Trend.

Dennoch bezeichnen 6 Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 4 sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating eingeordnet. Nur eine Stimme vergibt das neutrale Rating “halten”.

Somit sind über 90% der Analysten weiterhin bullish für Cewe Stiftungs Aktie.

Als zusätzliches Indiz dient das bewährte Guru-Rating: Es zeigt sich...