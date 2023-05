Cewe Stiftung: Potenzial von +33,88%

Die Aktie von Cewe Stiftung hat aktuell laut Analysten eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt um 33,88% über dem aktuellen Kurs.

• Cewe Stiftung am 26.05.2023 mit einem Rückgang von -0,11%

• Das Kursziel der Aktie beträgt 120,36 EUR

• Guru-Rating bei 4,27 nach zuvor ebenfalls bei 4,27

Am gestrigen Tag erlitt die Aktienkurse von Cewe Stiftung einen Verlust von -0,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Rückgang in Höhe von -5,86% verzeichnet werden und das Marktumfeld scheint derzeit eher pessimistisch.

Obwohl diese Entwicklung nicht unbedingt positiv ist dürfen Anleger aber trotzdem auf optimistische Prognosen hoffen. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Ziel für die Aktie bei 120,36 EUR und eröffnet somit Investoren ein Potenzial in Höhe von +33.,88%. Einzelne Experten teilen jedoch aufgrund...