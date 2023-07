Cewe Stiftung: Potenzial für Kursanstieg um fast 30%

Die Aktie von Cewe Stiftung scheint derzeit unterbewertet zu sein, so die Meinungen von Analysten. Das Kursziel liegt bei 122,40 EUR und damit um +29,39% höher als der aktuelle Wert.

• Am 03.07.2023 legte die Aktie um +3,73% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 4,27

• Von fünf Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Cewe Stiftung-Aktie eine positive Entwicklung von insgesamt +5,94% verzeichnen – gestern allein betrug das Plus +3,73%. Die Bankanalysten sind sich einig: Bei einem mittelfristigen Zielkurs von 122,40 EUR besteht ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von rund +29%.

Fünf Analysten raten sogar zum starken Kauf der Aktie und vier Experten sprechen eine Kaufempfehlung aus. Zwei weitere haben sich mit einer “halten”-Bewertung abgesetzt. Mit einem...