Cewe Stiftung: Mittelfristiges Kursziel von 122,40 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Cewe Stiftung einen Rückgang um -0,45%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein leichter Anstieg von +0,17%, was auf eine momentan neutrale Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 122,40 EUR. Folglich besteht laut Analysten ein Potenzial von +39,73% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Bei einer neutralen Trendentwicklung sind allerdings nicht alle Experten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung nicht.

Derzeit empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktien und vier sprechen sich optimistisch dafür aus. Zwei weitere halten ihre Position weitgehend neutral. Diese positive Bewertungsansicht deckt sich mit dem Guru-Rating von 4,27 nach zuvor ebenfalls bereits 4,27 Punkten.

Zusammengefasst bewerten Bankexperten die Aktie...