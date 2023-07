Cewe Stiftung: Kursziel von 122,40 EUR

Die Aktie von Cewe Stiftung hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von -1,26% hingelegt und am gestrigen Tag sogar -1,68%. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und ein mittelfristiges Kursziel bei 122,40 EUR hat. Das bedeutet ein mögliches Potenzial für Investoren in Höhe von +30,63%.

• Cewe Stiftung: Am 25.07.2023 mit -1,68%

• Das Kursziel von Cewe Stiftung liegt bei 122,40 EUR

• Guru-Rating von Cewe Stiftung bleibt das selbe mit 4,36

Während derzeit sechs Analysten die Aktie als “starker Kauf” einschätzen und drei weitere sie mit “Kauf” empfehlen, halten sich zwei Experten neutral und vergeben das Rating “halten”. Der Anteil der Analysten mit optimistischer Einschätzung beträgt daher +81.82%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, das...