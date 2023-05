Cewe Stiftung: Kursziel von 120,36 € laut Analysten

Die Cewe Stiftung-Aktie wird derzeit nicht richtig bewertet, so die Meinung von Bankanalysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,36 €. Die jüngste Kursentwicklung zeigt jedoch einen schwachen Trend und es teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

• Am 02.05.2023 stieg der Börsenkurs um +0,86%

• Mittelfristiges Kursziel bei 120,36 €

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,27

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung von +0,86% an den Finanzmärkten.

Insgesamt summierte sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -0,63%. Der Markt scheint also aktuell relativ pessimistisch zu sein.

Derzeit empfehlen fünf Bankanalysten den Kauf der Aktie und vier Experten sehen sie als optimistisch aber nicht euphorisch an und bewerten sie mit “Kauf”. Zwei weitere geben ein neutrales “Halten”.

Kein...