Cewe Stiftung: Kursziel bei 122,40 EUR - Aktie unterbewertet

Cewe Stiftung hat gestern an der Börse einen Anstieg von +1,88% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Wachstum insgesamt +2,20%. Das Marktvertrauen in Cewe Stiftung ist jedoch nicht auf dem gleichen Niveau wie die Meinungen der Analysten.

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie wird aktuell mit einem mittelfristigen Kursziel von 122,40 EUR unterbewertet und bietet Investoren somit ein Potenzial von +25,54%. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung teilen, gibt es auch Stimmen für eine neutrale Bewertung oder sogar zum Verkauf.

Von insgesamt 11 Experten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf; drei weitere sehen sie als kaufenswert an. Zwei haben eine neutrale Position eingenommen und raten dazu zu halten. Dies ergibt ein positives Gesamtbild mit einem Anteil optimistischer Analysten von...