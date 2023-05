Cewe Stiftung: Kursziel bei 120,36 € laut Analysten

Die Aktie von Cewe Stiftung wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,36 €, was einem Aufwärtspotenzial von +26,16% entspricht.

• Am 11.05.2023 legte die Cewe-Aktie um +1,17% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,27

In letzter Zeit hat sich die Aktienkursentwicklung von Cewe eher schwach entwickelt.

In den letzten fünf Handelstagen fiel der Kurs um -0,73%, was auf eine pessimistische Marktlage hindeutet.

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig: das mittelfristige Potenzial von Cewe beträgt 120,36 €.

Davon sehen sich auch einige Experten bestätigt und bewerten die Aktie als “Kauf” oder “halten”.

Keiner gibt aktuell ein Verkaufsrating ab.

Das Guru-Rating lässt ebenfalls auf eine positive Einschätzung schließen.