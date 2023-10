Cewe Stiftung: Erwartetes Kursziel von 122,71 EUR

Die Aktie von Cewe Stiftung hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und konnte gestern ein Plus von 3,00% erzielen. Die Bankanalysten sind sich einig – das mittelfristige Kursziel der Cewe Stiftung liegt bei 122,71 EUR und bietet somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +32,52%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere drei sehen sie optimistisch als Kauf an. Nur ein Experte bewertet sie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,50.

Es bleibt abzuwarten, ob die Cewe Stiftung diese Prognosen erfüllen wird und wie sich der Markt weiterentwickeln wird.