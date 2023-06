Cewe Stiftung: Analysten sehen großes Kurspotenzial - bis zu 122,40 EUR

Die Aktie von Cewe Stiftung verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -1,87%. In der vergangenen Handelswoche belief sich das Minus auf insgesamt -4,21%, was auf eine momentane Pessimismus am Markt hindeuten könnte. Doch die Meinungen der Bankanalysten sind optimistischer. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 122,40 EUR und damit um +45,54% höher als derzeitiger Stand.

Aktuell haben fünf Analysten ein starkes Kauf-Rating für die Cewe Stiftung Aktie ausgesprochen. Vier Experten empfehlen den Kauf mit einem eher optimistischen Ausblick und zwei weitere Bewertungen lauten “halten”. Der Anteil an Analysten mit einer positiven Einschätzung beträgt somit +81,82%.

Zuletzt ergab auch das Guru-Rating einen Wert von 4,27 nach vorherigem Stand von ebenfalls 4,27.