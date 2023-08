Cewe Stiftung: Analysten sehen Kurspotenzial von +34,21%

Gestern verzeichnete die Cewe Stiftung an der Börse ein Minus von -0,65%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -3,90%, was auf eine pessimistische Marktstimmung schließen lässt. Dennoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und sehen das wahre Kursziel bei 122,40 EUR.

Das Potenzial für Investoren liegt damit bei beachtlichen +34,21%. Von insgesamt 11 Bankanalysten empfehlen 6 die Aktie sogar als starken Kauf. Weitere 4 Analysten bezeichnen sie immerhin noch als kaufenswert und nur einer gibt das Rating “halten”. Demnach sind aktuell +90,91% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zuletzt lag das Guru-Rating bei “Guru-Rating ALT”, doch mit dieser positiven Entwicklung könnte es bald wieder nach oben gehen.