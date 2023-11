Cewe Stiftung: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,58%

Die Aktie der Cewe Stiftung hat gestern eine positive Kursentwicklung von +1,55% am Finanzmarkt hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von +2,51%. Die Marktstimmung ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 126,99 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +29,58%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Zurzeit teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in letzter Zeit.

Von insgesamt zehn Analysten empfehlen sechs einen starken Kauf der Aktien und drei sehen sie als kaufenswert an. Nur einer vertritt die neutrale Position “halten”. Somit sind aktuell rund 90% der Analysten noch optimistisch eingestellt.

Zusätzlich zum Guru-Rating bleibt das Bewertungsverfahren unverändert bei 4,50.

