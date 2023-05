Cewe Stiftung: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,10%

Die Aktie von Cewe Stiftung hat am gestrigen Tag an der Börse eine positive Entwicklung von +0,42% verzeichnet. Über die vergangenen fünf Handelstage ergibt sich jedoch ein Gesamtminus von -0,73%. Die Bankanalysten sind dennoch optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel bei 120,36 EUR – was einem Potenzial von +27,10% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Cewe Stiftung legte am 17.05.2023 um +0,42% zu

• Das Kursziel liegt bei 120,36 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +81,82%

• Guru-Rating nun bei 4,27 nach 4,27

Das aktuelle Rating für die Aktie ist insgesamt positiv: Fünf Experten empfehlen einen Kauf und vier sprechen eine Kaufempfehlung aus. Nur zwei Analysten bewerten das Papier mit “halten”. Insgesamt stimmen also mehr als vier Fünftel der Bewertungen positiv.

Hinweis: Investoren sollten...