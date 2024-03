Cewe Stiftung Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Cewe Stiftung & Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,33 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 40,31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen zu Cewe Stiftung & diskutiert wurden. Jedoch hat sich in den letzten ein, zwei Tagen das Interesse der Anleger auf vorwiegend negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cewe Stiftung & als neutral eingestuft wird. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für die letzten 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Basis des RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben gezeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Cewe Stiftung & langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was das langfristige Stimmungsbild weiterhin als "Schlecht" einstuft.