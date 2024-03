Cewe Stiftung Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Cewe Stiftung hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 6,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -0,26 Prozent, wobei Cewe Stiftung aktuell 12,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cewe Stiftung beträgt aktuell 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung für Cewe Stiftung hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cewe Stiftung liegt bei 53,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Cewe Stiftung in allen Kategorien die Einstufung "Neutral", was auf eine ausgeglichene Situation hinweist.