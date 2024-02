Cewe Stiftung Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für die Cewe Stiftung &-Aktie wird der RSI sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,26 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der den Wert auf 25-Tage-Basis betrachtet, liegt bei 40,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Cewe Stiftung & im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,9 Prozent erzielt, was 13,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 0,44 Prozent, wobei Cewe Stiftung & aktuell 16,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cewe Stiftung & bei 93,1 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 105,6 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis des GD200 und GD50, wodurch die Gesamtnote "Gut" vergeben wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Für Cewe Stiftung & liegt der Wert bei 12,72, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,53. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.