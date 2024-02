Cewe Stiftung Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Cewe Stiftung & hat in den letzten Tagen einen Kurs von 101,2 EUR verzeichnet, was +1,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,98 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch im Vergleich zum letzten Monat unverändert. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Cewe Stiftung &-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser bei 55,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte (Wert: 50), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,77 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Cewe Stiftung & als "Neutral".

Insgesamt wird die Cewe Stiftung &-Aktie in Bezug auf verschiedene Aspekte wie technische Analyse, Sentiment, Relative Strength Index und Dividende als "Neutral" oder "Gut" bewertet.