Cewe Stiftung Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Cewe Stiftung & zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 16,9 Prozent, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 1,39 Prozent, wobei Cewe Stiftung & mit 15,51 Prozent deutlich über diesem Wert liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cewe Stiftung &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 92,59 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97,9 EUR eine Abweichung von +5,73 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 97,35 EUR, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Cewe Stiftung & mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,72 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt (37,48) auf. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cewe Stiftung & aktuell bei 2,77 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingeschätzt. Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.