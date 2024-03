Cewe Stiftung Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Cewe Stiftung & hat in Bezug auf die technische Analyse einen aktuellen Kurs von 102,2 EUR, was einer Entfernung von +8,5 Prozent vom GD200 (94,19 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 101,75 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Cewe Stiftung & als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Cewe Stiftung & derzeit eine Dividendenrendite von 2,32 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,06 Prozent. Die geringe Differenz von 0,75 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cewe Stiftung & derzeit bei 12 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 12,97 Euro für jeden Euro Gewinn der Cewe Stiftung & zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 70 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cewe Stiftung & liegt bei 36,84, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 49,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.