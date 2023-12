Cewe Stiftung Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie der Cewe Stiftung & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -1,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,33 Prozent im Branchenvergleich für Cewe Stiftung &. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,72 Prozent im letzten Jahr, wobei Cewe Stiftung & um 5,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cewe Stiftung & liegt aktuell bei 54,17 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Cewe Stiftung &-Wertpapier damit mit einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +6,68 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +6,71 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cewe Stiftung & zeigen eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cewe Stiftung & in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".