Cewe Stiftung Aktie: Wann tut sich was?

Die Cewe Stiftung schüttet eine Dividendenrendite von 2,77 % aus, was 0,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 %. Der Ertrag ist daher nur leicht niedriger und wird als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cewe Stiftung liegt der RSI7 bei 54,9 Punkten und der RSI25 bei 46,22 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cewe Stiftung-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 92,51 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 100,2 EUR weicht um +8,31 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 96,34 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cewe Stiftung daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.