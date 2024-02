Cewe Stiftung Aktie: Jetzt ist alles möglich

Derzeit wird die Cewe Stiftung & unterbewertet und daher als "Gut" eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Wert in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" bei 37, was zeigt, dass die Aktie um 66 Prozent weniger als vergleichbare Werte gehandelt wird.

Die Dividendenrendite beträgt 2,77 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Stimmung gegenüber Cewe Stiftung & ist überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cewe Stiftung &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (55,77 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Cewe Stiftung & basierend auf diesen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.