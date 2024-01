Cewe Stiftung Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Cewe Stiftung hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,9 Prozent erwirtschaftet. Dies liegt 9,88 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (7,02 Prozent). Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die mittlere jährliche Rendite 1,76 Prozent, wobei Cewe Stiftung aktuell 15,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,9 Punkten und zeigt somit an, dass die Cewe Stiftung weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 46,22 Punkten, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cewe Stiftung-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 92,51 EUR. Der letzte Schlusskurs von 100,2 EUR weicht somit um +8,31 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 96,34 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,01 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Cewe Stiftung-Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Somit wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.