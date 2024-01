Cewe Stiftung Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Cewe Stiftung & bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,77 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,72, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden, und erhält daher ein "Gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Rendite der Cewe Stiftung & in den letzten 12 Monaten liegt bei 16,9 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,41 Prozent liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cewe Stiftung &-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Cewe Stiftung &-Aktie gemischte Bewertungen erhält, mit "Gut"-Bewertungen in einigen Kategorien und "Schlecht" oder "Neutral" in anderen.