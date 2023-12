Cewe Stiftung Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Cewe Stiftung &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 91,91 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 98,4 EUR, was einem Unterschied von +7,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 92,22 EUR zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +6,7 Prozent darüber lag.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" konnte die Cewe Stiftung &-Aktie eine Rendite von 8,25 Prozent verzeichnen, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite der Cewe Stiftung &-Aktie mit 10,03 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um die Cewe Stiftung & diskutiert. Selbst in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Interessen der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 59,09 und der RSI25 für 25 Tage bei 33,48, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Cewe Stiftung &-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Anleger-Sentiments positive Bewertungen, während der Relative Strength-Index ein neutrales Bild zeigt.