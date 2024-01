Cewe Stiftung Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cewe Stiftung & zeigt einen Wert von 51,79, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cewe Stiftung &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 92,62 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 100 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +7,97 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 97,92 EUR, was einer Abweichung von +2,12 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Cewe Stiftung &-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cewe Stiftung & bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 37,61) unter dem Durchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet ist Cewe Stiftung & damit unterbewertet.