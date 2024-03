Cewe Stiftung Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Cewe Stiftung & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 13,33 liegt sie insgesamt 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 43,28 liegt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Cewe Stiftung & eine Rendite von 11,87 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,17 Prozent, während Cewe Stiftung & mit 12,04 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cewe Stiftung & besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von Cewe Stiftung & beträgt 39,13, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.